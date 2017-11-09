У Росії поет року по шматочках виїв жінці мозок

22-річному поету з російського міста Валдай пред'явили звинувачення у вбивстві жінки і наругу над її тілом. Про це в четвер, 9 листопада, розповів «Ленте.ру» офіційний представник управління Слідчого комітету Росії по Новгородській області.

«Судово-медична експертиза встановила, що обвинувачений повністю осудний. Він визнав свою провину», - сказала вона.

За даними слідства, 22-річний поет познайомився з 45-річною жінкою в одній із соціальних мереж. У ніч на 8 березня вони зустрілися в будинку загиблої. Між ними швидко спалахнула сварка, під час якої молодий чоловік кілька разів вдарив свою супутницю по голові. В результаті потерпіла померла.

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У ході слідства вдалося відновити картину вбивства. З'ясувалося, що молодий поет кілька разів вдарив свою знайому по голові пляшкою з-під вина і, коли вона втратила свідомість, завдав чотири ножових поранення в груди. Після цього він киянкою розбив їй черепну коробку, почав відрізати шматочки мозку і їсти їх, запиваючи кров'ю, що витікала.

Як зазначає регіональна інтернет-газета «Ваші новини», вбивця восени 2016 року був визнаний «поетом року» за версією російського союзу письменників.

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