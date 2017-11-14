На плакаті Міноборони РФ помітили український БТР (фото)
14:44, 14 листопада 2017Русский міръ
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Російське Міноборони не перестає дивувати.
Український БТР помітили на плакаті російського оборонного відомства / фото twitter.com/vasilymaximov
На одному з плакатів Міноборони РФ з правилами інформбезпеки помітили український БТР.
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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач Василь Максимов.
"І ще чудова деталь на плакаті все від того ж Міноборони РФ - український БТР-3", - підписав він фото.
Як повідомляв УНІАН, у російському Ростові з'явився меморіал "героям Донбасу" з емблемою Сухопутних військ Збройних Сил України.
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