На плакаті Міноборони РФ помітили український БТР (фото)

На одному з плакатів Міноборони РФ з правилами інформбезпеки помітили український БТР.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач Василь Максимов.

"І ще чудова деталь на плакаті все від того ж Міноборони РФ - український БТР-3", - підписав він фото.

Як повідомляв УНІАН, у російському Ростові з'явився меморіал "героям Донбасу" з емблемою Сухопутних військ Збройних Сил України.