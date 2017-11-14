На плакаті Міноборони РФ помітили український БТР (фото)

14:44, 14 листопада 2017
Русский міръ
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Російське Міноборони не перестає дивувати.

Український БТР помітили на плакаті російського оборонного відомства / фото twitter.com/vasilymaximov

На одному з плакатів Міноборони РФ з правилами інформбезпеки помітили український БТР.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач Василь Максимов.

"І ще чудова деталь на плакаті все від того ж Міноборони РФ - український БТР-3", - підписав він фото.

Як повідомляв УНІАН, у російському Ростові з'явився меморіал "героям Донбасу" з емблемою Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Теги: #плакат Міноборони РФ#український БТР на плакаті