У Росії на монументі "героям Донбасу" помітили емблему сухопутних військ ЗСУ (фото)
Першим схожість знака на пам'ятнику з емблемою ЗСУ помітив паблік Rufabula.
У російському Ростові з'явився меморіал "героям Донбасу" з емблемою Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це пишуть у соцмережах користувачі, які помітили схожість.
Читайте також"Ганьба": Макаревич розкритикував пам'ятник "защитнику русских рубежей" в Москві і згадав Україну (фото)
"У Ростові-на-Дону встановили меморіал "героям Донбасу" з емблемою ЗСУ. Цікаво, чи полізуть його пиляти болгарками, як нещодавно спилювали шмайсер з пам'ятника Калашникову?"- йдеться у повідомленні Олександра Фельдмана.
У Ростові-на-Дону встановили пам'ятник російським добровольцям на Донбасі. Ще до офіційного відкриття його охороняють від вандалів.— Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) October 10, 2017
- Ну гаразд, хрін з вами. Тільки одне не зрозуміло, чому його поставили на честь ВСУ? pic.twitter.com/KbyuPYrBMK
Як повідомляв УНІАН, в Москві на пам'ятнику зброяреві Михайлу Калашникову скульптори зобразили серед іншого схему німецького автомата часів Другої світової війни-StG 44.