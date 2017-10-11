У Росії на монументі "героям Донбасу" помітили емблему сухопутних військ ЗСУ (фото)

У російському Ростові з'явився меморіал "героям Донбасу" з емблемою Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це пишуть у соцмережах користувачі, які помітили схожість.

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"У Ростові-на-Дону встановили меморіал "героям Донбасу" з емблемою ЗСУ. Цікаво, чи полізуть його пиляти болгарками, як нещодавно спилювали шмайсер з пам'ятника Калашникову?"- йдеться у повідомленні Олександра Фельдмана.

У Ростові-на-Дону встановили пам'ятник російським добровольцям на Донбасі. Ще до офіційного відкриття його охороняють від вандалів.



- Ну гаразд, хрін з вами. Тільки одне не зрозуміло, чому його поставили на честь ВСУ? pic.twitter.com/KbyuPYrBMK — Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) October 10, 2017

Як повідомляв УНІАН, в Москві на пам'ятнику зброяреві Михайлу Калашникову скульптори зобразили серед іншого схему німецького автомата часів Другої світової війни-StG 44.