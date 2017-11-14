У Москві банда екстрасенсів попалася поліції

У Москві порушили кримінальну справу за фактом шахрайства стосовно семи осіб, які одержували гроші, видаючи себе за екстрасенсів. П'ятьох помістили під варту, а ще двох - під домашній арешт, повідомляє РБК.

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Фігуранти справи про шахрайство навмисно вводили в оману своїх клієнтів, повідомляючи їм, що володіють екстрасенсорними здібностями. Так, у мешканки Москви затримані викрали близько 70 тис. руб. Слідству відомо про інших епізодах діяльності «екстрасенсів», з'ясовуються обставини, повідомило джерело.

У травні суд виніс вирок 14 учасникам російсько-української злочинної групи, яка під виглядом екстрасенсів виманила у жителів столиці понад 9 млн руб. Жертвами шахрайства стали 28 осіб. Діяльність шахраїв припинили в 2014 році. Засновників групи засудили до 15 років виправної колонії суворого режиму, інших членів організації — до термінів від семи до дев'яти років у виправних колоніях загального режиму.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Пітері затримали переможці "Битви екстрасенсів" на викраденому Bentley.