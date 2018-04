"Військова міць" Росії: підбірка останніх ляпів і конфузів Путіна та Міноборони РФ

Путін зганьбився, видавши роботу американських Apache за російські Мі-28Н.

Президент РФ Володимир Путін показав на смартфоні відео роботи американського Apache, заявивши, що це «робота нашої авіації». Російський президент демонструє автору фільма про себе, американському режисеру Оліверу Стоуну відео із YouTube, на якому американський Apache намагається видати за російські Мі-28Н.

«Сплутати відео з якимось іншим неможливо, дуже знамениті кадри, де по одиноких бармалеях летять Hellfire. Наш годувальник розповідає цілу історію там, про те, як "наші хлопці в даний момент ризикують, і що це спроба зайти з території Туреччини і що у них небезпечна зброя"», - написав один із експертів, додавши, що насправді ці Apache працюють в Афганістані.

"Незаперечні" докази співпраці США з ІД, викладені Міноборони РФ, виявилися скріншотом із гри.

Міністерство оборони РФ 14 листопада опублікувало у своєму твітері «незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ» — серію чорно-білих фото. Знімки, заявило Міноборони, були зроблені 9 листопада в околицях міста Абу-Кемаль в Сирії. Одне з опублікованих Міноборони фото, звернула увагу дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT), — це скріншот мобільної гри «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

На фото Міноборони у верхньому правому куті видно фрагмент напису «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», що з'являється в грі.

Шойгу зганьбився, говорячи про площу звільненої території Сирії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зганьбився, заявивши, що за два роки унаслідок дій російських ВКС "звільнено 503 тис. 223 кв. км території Сирії".

"Звільнено 998 міст й населених пунктів, звільнена площа становить 503 тис. 223 квадратних кілометри", - передає ТАСС слова глави російського оборонного відомства. Варто зазначити, що вся площа Сирії становить 185 тис. кв. км, тому заява - очевидний ляп Шойгу, який з 2009 року є президентом Російського географічного товариства.

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання режисера Олівера Стоуна про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг», переказав фейк російських ЗМІ про нібито повідомлення диспетчера аеропорту «Бориспіль».

Російські ЗМІ після катастрофи поширили повідомлення з соціальних мереж, в якому «диспетчер» стверджував, що бачив поруч з «Боїнгом» військові літаки.

Фрагменти розмови, які не були включені в фільм, з'явилася в книзі «Інтерв'ю з Володимиром Путіним». «Наскільки мені відомо, відразу ж після цієї жахливої катастрофи один з українських авіадиспетчерів, по-моєму, він фахівець іспанського походження, оголосив, що бачив в коридорі цивільного літака бойову машину. Ніякої іншої бойової машини, крім української, там бути не могло», - сказав Путін Стоуну під час бесіди, яка відбулася 4 липня 2015 року. Президент РФ додав, що він не стверджує, що військовий літак збив «Боїнг», проте сама інформація для нього залишається незрозумілою.

На навчаннях "Захід-2017" вертоліт вистрілив ракетами по глядачах.

На російсько-білоруських військових навчаннях «Захід-2017» бойовий вертоліт випадково дав залп по натовпу глядачів, внаслідок чого дві людини опинилися в госпіталі. Найімовірніше, інцидент стався незадовго до візиту на полігон президента РФ Володимира Путіна. Видання уточнює, що на полігоні «Лужський» під Санкт-Петербургом стався мимовільний пуск ракет класу «повітря-земля» з вертольота Ка-52.