У суді Москви шестеро підсудних перерізали собі вени

У Московському міському суді шестеро підсудних перерізали собі вени на знак протесту.

Про це заявив адвокат одного з фігурантів справи Мераб Телоян, пишуть «Известия».

«Мій підзахисний Умар-Хаджі Идрисов і ще п'ять чоловік тільки що порізали собі вени в Мосміськсуді в знак протесту проти продовження їм запобіжного заходу понад 2,5 років», - сказав він.

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Адвокат розповів, що його підзахисний проходить у справі про хуліганство за бійку, яка сталася в одному з ресторанів «Танукі» в 2015 році. За словами адвоката, пройшло вже два роки, а справа все не можуть розслідувати і кожен раз продовжують фігурантам арешт.

Офіційно в Мосміськсуді подію поки не прокоментували.