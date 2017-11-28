Знайшли крайнього: у невдалому запуску ракети в Росії угледіли провину священика

Протодиякон Андрій Кураєв угледів відповідальність благовєщенського єпископа у невдалому запуску з космодрому "Восточний".

На його думку, священики РПЦ, які освячують ракети, повинні відповідати за аварію з ними, передає "Говорит Москва".

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"Якщо людина щось робить, а виходить погано, то для неї це питання замислитися, чи правильно вона чинить. Дуже дивно, що церква нібито надає послуги, але ніколи не відповідає за якість цих послуг. У цьому є деяка проблема... Мені здається, що той же єпископ Лукіан в душі це питання повинен зберігати. Так само як і єпископ Іоанн, який освячував підводний човен "Курськ". Це питання до совісті: господи, чому ти не ставиш мої молитви? Може, мої стосунки з тобою менш райдужні, ніж мені здається?", - зазначив Кураєв.

Як повідомлялося, причиною аварії супутника "Метеор-М" після запуску з космодрому "Восточний" в Амурській області РФ міг стати людський чинник.