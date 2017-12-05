"Помилилися на одну цифру": в Росії 7-річній дитині видали повістку в військкомат

У Росії через технічну помилку учень молодших класів отримав письмовий виклик у військкомат для постановки на первинний військовий облік.

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Як повідомляє РИА "Новости", видача 7-річній дитині повістки у військкомат Уссурійська сталася через помилку лікарів. Дідусь одного з хлопчиків виклав у соціальній мережі фотографію виклик у військкомат і повідомив, що разом з онуком-другокласником сходить у військкомат.

«Онукові 7 років, 2 клас. Сходимо, а то запишуть в ухильники», - написав він.

«Була одна дитина та один лист про первісну постановку на облік у військкоматі. Дитяча лікарня помилилася при складанні даних на одну цифру - 2010 і 2001 року народження. Тому дитині не потрібно відвідувати військкомат, і за неявку нічого не буде», - сказав представник військкомату.