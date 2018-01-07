Діди воювали: у Росії на банері соцреклами зобразили гітлерівський бомбардувальник

У місті Кірові, що в РФ, звернули увагу на банер із соціальною рекламою державної установи "Авиалесоохрана", на якому зображений німецький бомбардувальник часів Третього рейху Heinkel He 111, що летить над лісом. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на пост користувача порталу orfosvinstvo на ім’я UncleDre.

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"Висить вже років чотири, нікого якось не бентежить", - написав він. Та додав, що, якщо придивитися, складається враження, ніби літак щойно скинув бомби.

Інші користувачі пожартували, що замість He 111 можна було б зобразити, наприклад, зоряний крейсер з кіносаги "Зоряні війни".

He 111 був другим за масовістю бомбардувальником Німеччини у Другій світовій війні. А також використовувався люфтваффе в складі легіону "Кондор" під час громадянської війни в Іспанії.