В Росії месенджерам заборонили розголошувати інформацію про запити спецслужб

Уряд Російської Федерації оприлюднив постанову, за якою організатори поширення інформації не мають права розголошувати інформацію про свою взаємодію з силовими структурами та органами безпеки.

Як повідомляє Republic, документ (постанова Уряду Російської Федерації від 18.01.2018 ) було опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

«Організатор розповсюдження інформації при взаємодії з уповноваженими органами забезпечує відповідно до законодавства Російської Федерації нерозголошення будь-якої інформації про конкретні факти та зміст такої взаємодії третім особам», – йдеться в постанові.

Читайте такожЦРУ з'ясувало, що за атакою вірусу "Petya" в Україні стоять російські військові - The Washington PostЗазначається, що згідно з документом, після отримання запиту від ФСБ, організатор поширення інформації повинен передати спецслужбі дані протягом трьох місяців.

Крім того, постанова забороняє перебування за межами території РФ програмно-технічних засобів, які використовуються «в рамках взаємодії організаторів поширення інформації з уповноваженими органами».

Нагадаємо, в жовтні минулого року суд у Росії оштрафував розробників месенджера Telegram на 800 тис. руб. за відмову передати ФСБ ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

Зазначалося, що ФСБ направило керівництву месенджера запит про надання даних 12 липня 2017 року. Вимога відомства потрібно було виконати до 19 липня, проте цього не зробили. ФСБ зацікавили шість номерів телефонів, які використовують Telegram. Справу про адміністративне правопорушення щодо Telegram Messenger Limited Liability Partnership суд зареєстрував 27 вересня. Компанію звинуватили за частиною 2 статті 13.31 Купап (Невиконання обов'язків організатором поширення інформації в мережі «Інтернет»).

В цей же день творець Telegram Павло Дуров заявив, що керівництво месенджера склали адміністративний протокол про порушення «закону Ярий», згідно з яким потрібно надавати російським правоохоронцям інформацію про користувачів.

*** Telegram - додаток в смартфонах для спілкування. В лютому 2014-го програма пройшла перший пік популярності, запропонувавши заміну WhatsApp і Viber.