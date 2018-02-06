Росіянка помітила зникнення чоловіка через 42 роки

Через 42 роки мешканка російського Приозерська згадала, що її чоловік кудись пішов.

До поліції Приозерського району Ленінградської області РФ із заявою про зникнення чоловіка звернулася пенсіонерка.

Вона розповіла, що посварилася з чоловіком, але не може точно вказати його прикмети. Але справа в тому, що все це сталося в 1975 році, передає 47news.

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Зазначається, що вдень 5 лютого до чергової частини поліції міста Приозерська звернулась 78-річна Антоніна. Пенсіонерка попросила відшукати її чоловіка, з яким посварилася, а він як пішов з дому 42 роки тому, так і не повернувся.

За даними видання, поліцейський змушений був попросити Антоніну згадати його прикмети. Але вона здивувалася такому питанню, оскільки сама вже не пам'ятає, який вигляд він тоді мав.

Як повідомляв УНІАН, у китайському торговому центрі з'явилися "камери схову", де можна залишити чоловіка, поки дружина ходить по покупки.