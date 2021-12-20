Перед затриманням він попросив помити руки.

У Владивостоці 24-річний злодій-рецидивіст ховався від поліції під ванною у квартирі співмешканки.

Про це повідомили в прес-службі управління МВС краю.

Читайте також"Вселила джинів": у Росії затримали "мисливця" за ворожками після звірячого вбивства (відео)Правоохоронці інформують, що повідомлення про злочини чоловіка отримували з декількох районів Владивостока.

Під час щоденних крадіжок чоловік привласнював собі ноутбуки, сумки, телефони та інше в готелях, офісах, барах. Загалом - на понад 110 тисяч гривень (300 тисяч рублів).

Особу злочинця, який потрапив на камери, встановили - це 24-річний раніше судимий житель Примор'я, який вже перебуває в розшуку за крадіжки.

Поліцейські з'ясували, що у Владивостоці рецидивіст без місця проживання і прописки знаходив самотніх жінок і, користуючись їхньою чуйністю, залишався у них ночувати.

У однієї з таких мешканок міста він і був виявлений. Після появи поліцейських, підозрюваний намагався сховатися під ванною.

МВС округу показало відео з місця, на якому можна почути такий діалог між правоохоронцями та рецидивістом:

Правоохоронець: Здорова, Андрюха! Як сам? Нормально все?

Рецидивіст: Здрасьте!

Правоохоронець: Діставай наручники.

Рецидивіст: Зараз, руки можна помию?

Правоохоронець: Помийся!

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Автор: Анастасія Печенюк