У Владивостоці 24-річний злодій-рецидивіст ховався від поліції під ванною у квартирі співмешканки.
Про це повідомили в прес-службі управління МВС краю.
Читайте також"Вселила джинів": у Росії затримали "мисливця" за ворожками після звірячого вбивства (відео)Правоохоронці інформують, що повідомлення про злочини чоловіка отримували з декількох районів Владивостока.
Під час щоденних крадіжок чоловік привласнював собі ноутбуки, сумки, телефони та інше в готелях, офісах, барах. Загалом - на понад 110 тисяч гривень (300 тисяч рублів).
Особу злочинця, який потрапив на камери, встановили - це 24-річний раніше судимий житель Примор'я, який вже перебуває в розшуку за крадіжки.
Поліцейські з'ясували, що у Владивостоці рецидивіст без місця проживання і прописки знаходив самотніх жінок і, користуючись їхньою чуйністю, залишався у них ночувати.
У однієї з таких мешканок міста він і був виявлений. Після появи поліцейських, підозрюваний намагався сховатися під ванною.
МВС округу показало відео з місця, на якому можна почути такий діалог між правоохоронцями та рецидивістом:
Правоохоронець: Здорова, Андрюха! Як сам? Нормально все?
Рецидивіст: Здрасьте!
Правоохоронець: Діставай наручники.
Рецидивіст: Зараз, руки можна помию?
Правоохоронець: Помийся!