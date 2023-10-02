Конфлікт відбувся через сварку між подружжям.

У Липецьку (РФ) найманець ПВК "Вагнер" побив свою дружину та її чотирирічну доньку. Дівчинка загинула.

Як повідомляє "База", 31-річний Володимир служить за контрактом у ПВК "Вагнер". Наприкінці серпня він приїхав у відпустку і з того часу був удома.

1 жовтня "вагнерівець" посварився зі своєю дружиною, 35-річною Тетяною та сильно побив її.

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"Але цим Володимир не обмежився, йому під руку потрапила маленька дочка Тетяни від першого шлюбу, чотирирічна Олена (ім'я змінено). За попередніми даними, чоловік кілька разів ударив її по голові, після чого дівчинка загинула", - пише канал.

Наразі бойовика затримали. Інших деталей інциденту не повідомляють.

Злочини окупантів

У місті Гуково Ростовської області "вагнерівець", який повернувся з фронту, напився зі своїм другом, а потім зґвалтував його. Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 43-річний зек - "вагнерівець" потрапив на фронт прямісінько з колонії. Через шість місяців боїв, в яких йому пощастило вижити, найманець повернувся в рідне місто.

Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

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