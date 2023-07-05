Російські пенсіонерки відзначилися новим зверненням до лідера США Джо Байдена у зв'язку з планами БРІКС ввести нову валюту.

Російські бабусі з "Загонів Путіна" записали нове звернення до лідера США Джо Байдена, в якому повідомили про "кінець монополії долара".

Про це "ватажок" пенсіонерок згадала в компанії двох "колег" по руху, красномовно мнучи фальшиву купюру. Відповідне відео поширюється по телеграм-каналах.

"Кінець тобі, Байден! Байден, скільки разів ти вже пошкодував про ту розмову з Путіним у 2011 році? Сьогодні країни БРІКС (об'єднання з п'яти країн з економікою, що розвивається - УНІНА) організовують нову валюту, забезпечену золотом. Це кінець монополії долара", - відзначили "Загони Путіна".

Вони запропонували провести відповідний "історичний саміт", а також організувати біржу з новою валютою на території Краснодара, закріпивши "закінчення байденської монополії" стрибками по "доларах".

"У нас прекрасна інфраструктура, клімат, всього достатньо, а головне, море поруч і "Загони Путіна" вам допоможуть!",- заявили бабусі, звертаючись до БРІКС.

БРІКС планує ввести нову валюту - суть погроз російських бабусь

Відзначимо, що саміт країн БРІКС (до складу організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) запланований на 22-24 серпня на території Південно-Африканської Республіки. Однією з головних тим засідання стане обговорення створення нової валюти з боку Бразилії та Аргентини.

Про відповідні наміри ще в січні 2023 року повідомляло видання Financial Times. Зазначалося, що йдеться про валюту, забезпечену золотом - "сюр". Деякі експерти вважають, що вона може стати другою за впливом валютою світу, на рівні з американським доларом.

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