Співробітники втекли до сховища, навіть не перевіривши камери.

В Севастополі під час тривоги жінку закрили в торговому центрі. Як повідомляє телеграм-канал "База", поки вона вибирала товари, співробітники закрили магазин і пішли в притулок.

Жінка зняла відео порожнього магазину і поскаржилася на співробітників.

"Ось я в магазині. Ніде нікого немає... Закрили - і ні душі", - розповідає жінка. При цьому в магазині стоять камери, і співробітники повинні були б перед виходом перевірити, чи не залишилося когось в приміщенні.

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При цьому жінка стверджує, що сама вона сирени не чула - в торговому центрі про тривогу не оголошували.

Бавовна в Севастополі

Вчора ввечері в окупованому Севастополі оголошували повітряну тривогу.

Севастополь постійно перебуває під ударами ЗСУ, тому Росія навіть перекидає частину Чорноморського флоту РФ до Новоросійська в Краснодарському краї.

У ніч на 6 жовтня у Севастополі в окупованому Криму були чутні вибухи. Як повідомляє "Кримський вітер", ймовірно, сили протиповітряної оборони працювали над Севастопольською або Південною бухтою.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомляв, що нібито відбивають атаку морських дронів.

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