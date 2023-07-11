Глава МЗС РФ звинуватив Швецію та Фінляндію в раптовій здачі нейтралітету і відзначився новими заявами і "гегемонії" США.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Швецію та Фінляндію в раптовій здачі нейтралітету заради інтересів НАТО.

Про це він висловився після переговорів з главою МЗС Оману в рамках підсумкової прес-конференції, на якій були присутні росЗМІ. Чиновник вказав, що сильно "здивувався".

"Вразила та швидкість, з якою і Фінляндія, і Швеція відмовилися від свого нейтрального статусу, від тих переваг, які цей нейтральний статус довгі десятиліття їм надавав", - заявив Лавров.

При цьому він пройшовся по США, заявивши, що чинні політичне керівництво пожертвувало інтересами фінів і шведів, щоб забезпечити гегемонію Заходу на континенті "на віки вічні".

Лавров вважає, що бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО пояснюється "положенням повного підпорядкування США".

"Всі національні інтереси і фінської, і шведської держав були принесені в жертву необхідності згуртувати весь Захід у боротьбі, в даному випадку, проти Росії", - сказав глава МЗС РФ.

У РФ відреагували на згоду Туреччини прийняти Швецію в НАТО

Відзначимо, що вчора Туреччина погодилася зняти "блокаду" і ратифікувати членство Швеції в Альянсі. Це викликало невдоволення Росії, яка територіально знаходиться поруч з цими країнами.

Зокрема, реакцією відзначилася представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона заявила, що Росія буде судити по ситуації "за справами", а також натякнула, що Москва завжди пам'ятала, що Туреччина - член НАТО.

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