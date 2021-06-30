За словами очевидців, в одному з ТЦ чоловік спробував пройти на вакцинацію без черги, а жінки перегородили йому дорогу.

У підмосковному місті Пушкіно люди побилися через чергу на щеплення проти COVID-19.

Відео з місця подій опублікував Telegram-канал Life Shot. За його інформацією, все сталося в торговому центрі "Акварель", а в однієї з постраждалих в результаті бійки жінок діагностували перелом щелепи.

"Повідомляється про двох постраждалих жінок. За словами очевидців, у ТЦ "Акварель" чоловік спробував пройти на вакцинацію без черги. Дами перегородили йому дорогу, почалася бійка. В однієї з постраждалих перелом щелепи",- повідомляє Telegram-канал.

На кадрах відео видно, що біля входу до пункту вакцинації утворилася черга, проте один із чоловіків, у білій футболці, судячи з усього, намагався пройти на щеплення попереду інших. Інший, в чорному одязі, помітивши це, почав його відштовхувати. З натовпу чутні вигуки, що вакцинація проходить у порядку живої черги.

Далі в ролику до чоловіка в білій футболці підбігає жінка, яка стояла раніше в черзі поруч, і б'є його кулаками. Охоронці відвели її убік, проте та знову накинулася на чоловіка із криками.

Наприкінці відео в кадрі з'являється ще одна, можливо, постраждала жінка: їй надають якусь допомогу, а також демонструються пошкодження на шкірі.

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Автор: Катерина Комолова