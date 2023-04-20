Вона вважає це "подарунками" Леніна, які потрібно нібито повертати.

Російська бабуся у коментарі журналістам запропонувала окупувати Фінляндію, оскільки це "наша (російська - УНІАН) територія".

Фрагмент спілкування літньої росіянки із журналістами з'явився у мережі. У своїй палкій промові жінка заявила, що у неї особисто територіальні претензії не тільки до Фінляндії, але й до Польщі.

"Друзі любі, віддайте нам те, що вам подарував Володимир Ленін. Це ж наша територія історична, російська - Фінляндія. Тоді ми вийдемо до Балтійського моря і не будуть ніякі шведи, яких ми недотопили... Я так думаю, що треба брати Польщу, Прибалтику, яка нас невідомо за що не поважає... Ось таке вікно буде", - заявила росіянка.

Вона також додала, що росіяни повинні допомогти диктатору Путіну реалізувати всі ці загарбницькі ідеї, наприклад не ухиляючись від служби в армії.

Російські бабці та їхні крінж-ідеї

Бабусі - один з найкрінжовіших класів російського суспільства. Їхня підтримка режиму Путіна безпрецедентна. Бабці навіть відкрито пропонують захоплювати європейські країни та застосовувати ядерну зброю.

Як повідомляв УНІАН, раніше бабусі із "загонів Путіна" заметушилися після "української ДРГ" в Брянській області і вирішили, що Збройні сили України, Головне управління розвідки та Службу безпеки України потрібно визнати "терористичними організаціями".

Потім російська бабця - лідерка кринж-товариства "Загони Путіна" - розсмішила роликом, у якому "знищує" перший танк Leopard.

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