Вони вимагають, щоб Байден забирався з Євразії та ховався у підвалі.

Бабці із "загонів Путіна" записали гнівне відеозвернення до президента США Джо Байдена після візиту в РФ лідера КНДР Сі Цзіньпіна. Вони вимагають, щоб Байден "забирався геть з Євразії" та ховався у підвалі Вашингтона.

Нове крінж-відео з'явилося у мережі напередодні. До Байдена зверталися три російські фанатки Путіна. Очільниця "банди" була найбільш зухвалою.

"Байден, конфігурація майбутнього тобі зрозуміла. Якщо ти не будеш грати за правилами Росії, ти опинешся у повній ізоляції. Не знаю, навіть, де ти можеш опинитися, яке це було справедливо і чесно", - заявила одна з фанаток Путіна.

Відео дня

Інша ж вимагає, щоб Байден прибрав усі свої ядерні боєголовки по усьому світу і "тікав у підвал". При цьому вона вимагає, щоб спочатку Байден "забрав все своє із України".

"Байден, не рий яму Росії - сам туди потрапиш", - заявила третя опальна бабця.

"Ти зрозумів, що ми тобі сказали? Геть із Євразії. Швидко, негайно звідси. Закінчилася творя епопея", - підсумувала очільниця "банди".

Інший крінж "загонів Путіна"

Раніше бабусі із "загонів Путіна" заметушилися після "української ДРГ" в Брянській області і вирішили, що Збройні сили України, Головне управління розвідки та Службу безпеки України потрібно визнати "терористичними організаціями".

Потім російська бабця - лідерка кринж-товариства "Загони Путіна" - розсмішила роликом, у якому "знищує" перший танк Leopard.

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