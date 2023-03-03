Літні шанувальниці Путіна вибухнули новими крінж-заявами.

Бабусі із "загонів Путіна" заметушилися після "української ДРГ" в Брянській області і вирішили, що Збройні сили України, Головне управління розвідки та Службу безпеки України потрібно визнати "терористичними організаціями".

На цю тему літні шанувальниці російського диктатора записали чергове відеозвернення до Держдуми.

"Нашій Думі на чолі з Володіним треба визнати ці організації - ЗСУ, ГУР та СБУ - визнати терористами. Ми не можемо більше терпіти таке неподобство. Тільки терористи, а в нас ця організація заборонена. Будь ласка, почуйте нас. Ми вас просто поки просимо", - заявили активістки "загонів Путіна".

За їхньою версію, "терористи" із ЗСУ, СБУ та ГУР "взяли України в заручники". Водночас люди нібито не розуміють, хто з ким воює.

"Так не можна, треба це питання вирішувати. Це, треба ці інстанції терористами визнати і вивести їх з ладу", - заявила "активістка".

"Тероризм - це погано. З ними треба боротися. Ми закликаємо нашу Думу назвати терористів терористами саме", - заключила ще одна шанувальниця Путіна.

Що передувало

Очевидно, крінж-заяви бабусь пов'язані з нещодавнім інцидентом у Брянській області. Росіяни вчора заявили, що нібито українська ДРГ зайшла в Сушани і Любечани Брянської області і влаштувала там заворушення.

Згодом в РФ заявили про обстріл шкільного автобуса і вбивство дівчинки, а потім самі ж це спростували.

Путін назвав інцидент, який стався у Брянській області, терактом. А член оборонного комітету Держдуми РФ Віктор Соболєв закликав оголосити війну Україні, бо "жодних червоних ліній не залишилося".

Вас також можуть зацікавити новини: