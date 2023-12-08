Один з екс-міністрів РФ заявив, що без цих регіонів Україну не візьмуть в НАТО.

У Росії знову розмріялися про окупацію двох південних областей України. Аргументація воєнних злочинців вражає.

Як повідомляють росЗМІ, під час спілкування з російськими пропагандистами екс-очільник Міністерства внутрішніх справ РФ Анатолій Куликов заявив, що без Одеської та Миколаївської областей Україну нібито не візьмуть в НАТО. Тож, росіянам "обов'язково потрібно" відрізати Україну від моря.

"Нам потрібні обов'язково Миколаївська та Одеська області. Це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну в НАТО", - заявив Куликов.

Екс-очільник МВС РФ заявив, що такий сценарій необхідний для того, щоб відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Після цього НАТО нібито не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях.

Що передувало

Раніше скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія захопить Одесу та Харків. Крім того, він зізнався, що окупанти бояться сідати за стіл переговорів з Україною.

"Ми не хочемо, щоб переговори йшли з Україною, Заходом. Я впевнений, що найближчим часом будуть чудові новини", - заявив він.

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