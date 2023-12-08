У Росії знову розмріялися про окупацію двох південних областей України. Аргументація воєнних злочинців вражає.
Як повідомляють росЗМІ, під час спілкування з російськими пропагандистами екс-очільник Міністерства внутрішніх справ РФ Анатолій Куликов заявив, що без Одеської та Миколаївської областей Україну нібито не візьмуть в НАТО. Тож, росіянам "обов'язково потрібно" відрізати Україну від моря.
"Нам потрібні обов'язково Миколаївська та Одеська області. Це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну в НАТО", - заявив Куликов.
Екс-очільник МВС РФ заявив, що такий сценарій необхідний для того, щоб відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Після цього НАТО нібито не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях.
Що передувало
Раніше скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія захопить Одесу та Харків. Крім того, він зізнався, що окупанти бояться сідати за стіл переговорів з Україною.
"Ми не хочемо, щоб переговори йшли з Україною, Заходом. Я впевнений, що найближчим часом будуть чудові новини", - заявив він.