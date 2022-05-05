Керівництво заводу заявило про тотальну некомпетентність державного регулятора.

У Росії продовжуються спроби подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, яка виникла внаслідок введених міжнародних санкцій, втім діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилює кризові явища.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, про це йдеться у листі від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" на адресу "заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям" Сергія Собяніна: "Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції", - повідомили в розвідці.

Зазначається, що мова йде про тотальну некомпетентність державного регулятора.

"Завдяки" внесеним змінам підприємство не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми "загидять кислотою великі території". В результаті такої "боротьби з економічними санкціями" передбачається відтік виробництва в Китай", - пояснили в ГУР.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ молдавські компанії допомагають російським металургам йти з-під санкцій.

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