Дівчина у переддень трагедії поїхала на дачу до бабусі. Там вона і реалізувала свої суїцидальні задуми.

У Росії школярка наклала на себе руки, бо не хотіла повертатися у школу після канікул.

Як повідомляє SHOT, трагедія сталася 3 вересня. Після лінійки 15-річна десятикласниця поїхала в гості до бабусі на дачу, а вранці наступного дня пенсіонерка виявила тіло онуки на літній веранді.

Поруч лежала записка, в якій вона просила рідних не звинувачувати себе і пояснила, що причиною її рішення стала виключно школа.

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"Це все школа, вчителі та мої однокласники", - йшлося у передсмертній записці дівчинки.

Дівчинка росла в повній та благополучній сім'ї, проблем із поведінкою у неї не було.

До речі, канал нагадав, що в Підмосков'ї дев'ятикласниця скоїла самогубство 1 вересня, бо не хотіла вчитися. Дівчинка перед смертю написала, що в неї немає бажання вчитися та йти до школи. Сім'ї зараз перевіряють.

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Раніше у Москві 10-річна дівчинка випадково напоролася на голку шприца, в якому був синтетичний наркотик мефедрон.

Голка стирчала в складці між підлогою і сидінням в салоні авто, яке сім'я орендувала в рамках "каршерінга" для поїздки до ТЦ в Красногорську (місто в Московській області).

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