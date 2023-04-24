Систему управління флотами в Росії відкотять на стан до 2008 року.

Кремль вирішив провести масштабну реформу в системі управління військовими флотами після провальних навчань Тихоокеанського флоту у квітні. Про це інформоване джерело розповіло агентству ТАСС.

Чотири морських флоти Росії і Каспійську флотилію виведуть з підпорядкування військовим округам і повернуть в пряме підпорядкування головному командуванню Військово-морського флоту. Причому Північний флот збереже свій статус окремого військового округу, але теж буде підпорядковуватися безпосередньо головкому ВМФ.

За словами співрозмовника агентства, при головкомі ВМФ в Москві буде створено групу управління флотами. В цілому відбувається відкат до системи, що існувала до реформи 2008 року. Джерело зазначило, що нинішня система підпорядкування флотів місцевим військовим округам "показала свою неефективність" і вимагає коригування.

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Невдалі навчання Тихоокеанського флоту

14 квітня Тихоокеанський флот Росії було піднято по тривозі. Почалася "раптова перевірка" готовності флоту до припинення ворожої висадки на Камчатці і Курильських островах. У маневрах, які тривали 10 днів, взяли участь 25 тис. військових, 167 бойових кораблів і суден забезпечення, в тому числі 12 підводних човнів.

Вже в ході навчань з посади був знятий командувач Тихоокеанським флотом Сергій Авакянц. Він командував цим флотом 11 років. При цьому готовність стратегічних підводних човнів до застосування зброї російське командування взяло на особливий контроль.

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