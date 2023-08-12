Пропагандистку злякало посилення української армії ракетами.

На російському федеральному телеканалі назвали можливі поставки Україні далекобійних ракет Taurus "бурими лініями".

Так в ефірі "1 каналу" російська пропагандистка Ольга Скабєєва прокоментувала статтю про те, що Берлін готовий оголосити про постачання крилатих ракет Taurus c дальністю польоту понад 500 кілометрів.

"Це весь Крим, Ростов, Краснодарський край. Це вже не просто червона лінія - це наша бура-бура лінія", - заявила вона.

Червоні лінії Росії

Вираз "червона лінія" використовується в політиці для позначення межі терпіння.

Російські політики з початку повномасштабного вторгнення називали "червоними лініями" постачання зброї Україні, погрожуючи іншим країнам, що вони можуть стати учасниками війни.

Після заколоту в Росії ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки більше не сприймають слова Путіна про "червоні лінії" так серйозно, як раніше.

Ряд пропагандистів і провоєнних каналів самі почали іронізувати на тему "червоних ліній", засуджуючи керівництво країни за те, що за цими словами нічого не слідує.

На початку року заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що країни НАТО перейшли деякі червоні лінії, але "найбільш червоні" - ще ні.

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