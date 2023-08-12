На російському федеральному телеканалі назвали можливі поставки Україні далекобійних ракет Taurus "бурими лініями".
Так в ефірі "1 каналу" російська пропагандистка Ольга Скабєєва прокоментувала статтю про те, що Берлін готовий оголосити про постачання крилатих ракет Taurus c дальністю польоту понад 500 кілометрів.
"Це весь Крим, Ростов, Краснодарський край. Це вже не просто червона лінія - це наша бура-бура лінія", - заявила вона.
Червоні лінії Росії
Вираз "червона лінія" використовується в політиці для позначення межі терпіння.
Російські політики з початку повномасштабного вторгнення називали "червоними лініями" постачання зброї Україні, погрожуючи іншим країнам, що вони можуть стати учасниками війни.
Після заколоту в Росії ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки більше не сприймають слова Путіна про "червоні лінії" так серйозно, як раніше.
Ряд пропагандистів і провоєнних каналів самі почали іронізувати на тему "червоних ліній", засуджуючи керівництво країни за те, що за цими словами нічого не слідує.
На початку року заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що країни НАТО перейшли деякі червоні лінії, але "найбільш червоні" - ще ні.