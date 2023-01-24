Представник РФ пригрозив більшою ескалацією.

Заступник постпреда РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія посилає все більше сигналів про те, що країни НАТО вже перейшли деякі червоні лінії, але "найбільш червоні лінії ще ні".

Цю заяву він зробив в інтерв'ю американській журналістці Кім Айверсен для її шоу. Говорячи про постачання зброї Україні західними союзниками, він зазначив, що в конфлікті з ядерною державою потрібно "прораховувати всі варіанти".

"Ми надсилаємо все більше сигналів про те, що деякі червоні лінії перетнули, але, можливо, найбільш червоні ще не були. І коли маєш справу з ядерною державою, такою як Росія, потрібно прораховувати всі можливості, якщо є бажання викликати все більшу ескалацію", - заявив Полянський.

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Ядерні загрози Росії

Нагадаємо, що раніше екс-президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що програш ядерної держави може спровокувати початок ядерної війни.

Після цього глава Російської Православної церкви Патріарх Кирил сказав, що бажання знищити РФ означатиме кінець світу.

Після восьмої зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Медведєв сказав, що на Росію чекають непрості часи.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичує сили і готується до реваншу.

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