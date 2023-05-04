У Росії в повній мірі розгортається феодальна система рекрутського набору.

Влада Петербурга зажадала від бізнесу надати по 5 "добровольців" від кожного підприємства для відправки на фронт. Завдання поставлено в межах спущених згори квот на "добровольців" для регіону, пише "Фонтанка".

"Завдання - відправити в зону спецоперації на Україні в півтора рази більше людей, ніж було призвано під час часткової мобілізації. У перерахунку на підприємства - по 5 осіб з кожного. Керівників, які не сприятимуть, очікує серйозна розмова", – пише видання.

Дану інформацію журналісти дізналися від учасників наради в адміністрації Виборзького району міста, на яке запросили представників найбільших підприємств району. Серед учасників був представник міського військкомату, який заявив, що раніше на нараді у губернатора Санкт-Петербурга були озвучені цільові показники.

Відео дня

Конкретні цифри наведено не було. Але було сказано, що в Москві в межах цієї ж програми "добровільної" мобілізації щодня контракти з армією укладають по 100 осіб.

Нова мобілізація в Росії - що відомо

Наприкінці квітня стало відомо, що Кремль вирішив призвати в армію ще 400 тисяч солдатів, щоб відновити зусилля по захопленню України. Але цього разу Путін хоче набирати в армію контрактників-добровольців, оскільки побоюється народного невдоволення, якщо почати другу хвилю примусової мобілізації.

За даними правозахисників, Міноборони Росії також розгорнуло масштабну вербувальну кампанію у російських в'язницях. Причому цього разу з в'язниць забирають набагато більше людей, ніж це раніше робила "Група Вагнера".

Вас також можуть зацікавити новини: