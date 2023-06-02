Поки Путін намагається захопити Україну, Далекий Схід вже на межі голоду.

Росія демонструє нові "чудеса" в економіці. На Чукотці курячі яйця почали продавати тільки при наявності паспорта – все через гострий дефіцит продуктів харчування в цьому віддаленому регіоні Росії. Даний факт підтвердив тимчасово виконуючий обов'язки глави Чукотського автономного округу Владислав Кузнєцов.

Напередодні губернатор відвідав місто Білібіно, де місцеві жителі поскаржилися йому на жахливий дефіцит продуктів.

"Високі ціни на продукти, яких ще й не вистачає на всіх. Розповіли, що яйця продають людям тільки за паспортом - підхід, як в 90-х роках! Доручив швидко створити в Білібіно запас яєць, достатній для закриття потреби", – заявив Кузнєцов.

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Слід зазначити, що Білібіно з населенням трохи більше 5 тисяч чоловік, є одним з найвіддаленіших міст Росії. До столиці Чукотки міста Анадир від нього близько 600 км по прямій, але дороги між ними немає. Всім необхідним Білібіно забезпечується через аеропорт і порт на річці Колима, що впадає в одне з морів Льодовитого океану.

Економічна ситуація в Росії - останні новини

Попри досить істотні доходи від експорту нафти і газу, російський уряд не здатний забезпечити своєму населенню гідні умови життя. Характерний приклад нещодавно стався в Чувашії. Там швидка не змогла доїхати до пацієнта через те, що міст через річку в аварійному стані. Чоловіка везли до швидкої на садовій тачці, і в підсумку він помер.

Як з'ясувалося, всі нафтодолари російська влада витрачає на війну з Україною, а не на своїх громадян. За підрахунками аналітиків, тільки в травні російська армія використовувала для ударів по Україні понад 500 дронів-камікадзе і ракет загальною вартістю 1,7 мільярда доларів. На ці гроші можна побудувати не один десяток мостів.

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