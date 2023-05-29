Для Кремля важливіше вбити побільше українців, ніж налагодити життя самих росіян.

Поки Кремль витрачає сотні мільйонів доларів на майже щоденні обстріли Києва, у російській глибинці умови життя продовжують деградувати. Наочний приклад цього опублікував російський телеграм-канал "Сердита Чувашія".

Видання повідомляє, що машина швидкої медичної допомоги не змогла доїхати до пацієнта, який проживає в селі Голов, через аварійний міст. Тому хворого довелося везти на садовій тачці до швидкої.

На публікацію відреагував офіційний акаунт адміністрації округу. Чиновники заявили, що міст до села в робочому стані, а швидка нібито просто побоялася заїхати в село через розмиті після дощу дороги. Але місцеві жителі в коментарях заперечили:

"Садовий віз ще може проїхати, а техніка навряд чи. На цьому місці вже був нещасний випадок зі смертельними наслідками", – описали стан мосту місцеві жителі.

Як з'ясувалося, такі випадки типові для російської глибинки. Так в березні медикам все тієї ж Чувашії довелося тягнути чоловіка 2 км по снігу в пластмасовому тазу, оскільки в селі Велика Вила взагалі не виявилося дороги.

Обстріл Києва 29 травня

У понеділок Росія влаштувала відразу два масованих обстріли Києва. Перший обстріл стався вночі. Агресор застосував десятки дронів-камікадзе і крилатих ракет, намагаючись прорвати українську ППО і заподіяти максимальний збиток. Військові відзвітували про успішне збиття всіх повітряних цілей над столицею.

Другий обстріл був менш масованим, але стався в розпал дня, коли на вулицях Києва було багато людей. Цього разу ворог стріляв ракетами балістичного типу, які важче перехопити. Однак і цього разу Українська ППО відпрацювала на відмінно.

Раніше журналісти вже підрахували, що один такий масований залп в десятки випущених ракет обходиться російському бюджету в кілька сотень мільйонів доларів.

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