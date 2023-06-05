Йдеться про першого заступника голови Держдуми у справах СНД Костянтина Затуліна, який раніше заявив, що Україна не втратить свою державність за президенства Володимира Зеленського та розкритикував "СВО".

Першому заступнику голови комітету російської Держдуми у справах СНД Костянтину Затуліну загрожує звільнення через його "проукраїнські" висловлювання на форумі "Яка Україна нам потрібна?", який відбувся 1 червня.

Нагадаємо, що тоді депутат відкрито розкритикував путінську "СВО"(спеціальну військову операцію), а також заявив, що Україна буде існувати далі "при Зеленському або його наступниках". Про наслідки для Затуліна пишуть "Ведомости".

Наразі консультації з приводу вигнання Затуліна з Держдуми ведуть члени "Єдиної Росії". Відповідає за це питання перший заступник керівника фракції В'ячеслав Макаров.

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Про це виданню повідомили два джерела: з партії "Єдина Росія", а також один зі співрозмовників, наближений до президента РФ.

Останній зазначив, що поки що з "покаранням" для Затуліна Кремль не визначився. Одночасно член "Єдиної Росії" вказав, що до "опального" депутата вже накопичилося багато претензій й згадав, що у 2021 році Затулін саботував путінський законопроект "про громадянство". Цього йому також не пробачили.

Затулін розкритикував СВО і "зберіг" Україні державність

Нагадаємо, що раніше депутат Держдуми В'ячеслав Затулін заявив, що Росія не виконала жодної мети в рамках так званої "спеціальної військової операції", перерахувавши провал за такими пунктами, як "денацифікація", "демілітаризація","нейтралітет України".

Він заявив, що всупереч думці багатьох пропутінських спікерів, Україна збереже за собою державність при Зеленському або його наступниках, позаяк у РФ не вистачає сил і засобів, щоб цьому перешкодити. Затулін вказав, що спроби зберегти "нейтральність" Києва втратили всякий сенс.

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