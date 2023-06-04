Про це висловився депутат російської Держдуми.

Депутат російської Держдуми В'ячеслав Затулін шокував російську аудиторію заявою про те, що в України при чинному президенті Володимирі Зеленському є майбутнє.

В ефірі на росТБ він зазначив, що в рамках своєї "СВО"(спеціальної військової операції) Росія не досягла жодної мети: "Денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України і захист жителів "ЛНР" і "ДНР". За яким з цих пунктів ми досягли результату? За жодним. Більш того, деякі з них перестали мати будь-який сенс", - вказав він.

Затулін пояснив, що говорить про нейтралітет України. На його думку, Зеленський зуміє зберегти українську державність, оскільки Росії не вистачає сил, щоб цьому перешкодити.

"Чи залишиться Україна під керівництвом Зеленського або його приймачів існувати, в силу того, що відбувається, чи ні? Залишиться, можу вам сказати! Залишиться! Тому що сил для того, щоб це подолати, при тій підтримці, яка виявляється, насправді не вистачає. На мій погляд, керівництво нашої країни зайвий раз про це не висловлюється, і правильно робить. Але, воно, по суті справи, дає зрозуміти, що усвідомлює це", - підкреслив Затулін.

Зеленський пояснив, чому Путін постійно погрожує Україні

Нагадаємо, що лідер України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Wall Street Journal оголосив про те, що ВСУ готові до контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих територій.

Також він прокоментував поведінку лідера РФ Володимира Путіна. За словами українського президента, Путін поводиться, як загнаний в пастку звір. Тому погрози - єдине, що він може використати, вважає Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: