У Росії С-400 влаштував велику аварію на дорозі / скріншот з відео
На Можайському шосе в Москві ЗРК С-400 влаштував масштабну аварію.
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Як повідомляє Mash, інцидент стався в районі Голіцина.
Колісна платформа не змогла загальмувати і зім'яла мікроавтобус військової автоінспекції, три легковики і «Камаз».
Постраждалих в інциденті немає.
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