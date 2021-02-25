У Росії С-400 влаштував велику аварію на дорозі / скріншот з відео

На Можайському шосе в Москві ЗРК С-400 влаштував масштабну аварію.

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Як повідомляє Mash, інцидент стався в районі Голіцина.

Колісна платформа не змогла загальмувати і зім'яла мікроавтобус військової автоінспекції, три легковики і «Камаз».

Постраждалих в інциденті немає.

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Автор: Дмитро Захаров