У Москві ракетний комплекс С-400 зім'яв на шосе мікроавтобус, три легковики і вантажівку (відео)

Колісна платформа не змогла загальмувати і в'їхала в транспортний ряд.

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