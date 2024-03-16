Вони зламали сайт російського "Червоного хреста".

На сайті російського Червоного Хреста з'явилося оголошення про платну евакуацію з Бєлгородської області. Судячи з тексту, його зламали.

"У відповідь на звернення "РДК" ми, Червоний Хрест Росії, оголошуємо про місію евакуації з території Бєлгорода і Бєлгородської області. У ці непрості часи, коли кожному з нас потрібна підтримка і взаємодопомога, ми пропонуємо вам наші послуги для безпечної і комфортабельної евакуації", - ідеться в повідомленні.

Так, дівчатам до 25 років запропонували за 10 тисяч рублів евакуацію "з пледами і легкими закусками". Чоловікам за 30 тисяч рублів гарантують "можливість перевезення особистого інструменту і речей". Місця VIP-класу "продають" за 25 тисяч рублів, послугу "тверезого водія" - за доплату в 1 тисячу з кожного пасажира.

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"Руський водій: додатково 2000 рублів з пасажира. Послуга для тих, хто віддає перевагу спілкуванню рідною мовою в дорозі для зручності та комфорту", - йдеться в повідомленні.

Також зломщики пообіцяли "безкоштовну" евакуацію тим, хто надасть фотографію бюлетеня з голосом за російського диктатора Путіна.

Що відомо про російський "Червоний хрест":

Нещодавно російське видання "Медуза" розповіло про українського військовополоненого, який заявляв про знущання з боку представників "ЧХ" під час російського полону.

The Guardian писав про витік документів, які свідчать про співпрацю російської влади з "Червоним хрестом". За їхніми даними, керівництво організації виступає проти миру з "українськими нацистами".

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