Відправником пакету з кістками вказаний мертвий італійський кінематографіст.

Посольство Франції в Москві отримало посилку з рештками тварини і шприцом. Про це пише телеграм-канал Baza.

Стверджується, що посилка надійшла 12 квітня. Зовні це був звичайний пакет "Пошти Росії", але при стандартній процедурі скандування співробітники посольства побачили всередині дрібні кістки і шприц. Після цього було викликано поліцію, яка забрала дивну посилку.

Видання зазначає, що схожі посилки французьке посольство отримувало вже двічі. Так, в червні в посилці знаходилися бахіли, кістки і згортки з незрозумілим вмістом. У комплекті йшла записка, яка стверджувала, що це "Сувеніри з Криму". У грудні посольство отримало пакет з мертвою мишею і павуком.

Відео дня

"І зараз, і минулого літа відправником був вказаний П'єр Нотаріанні. Щоправда, новий пакет з кістками надійшов в посольство не з Європи, а з кримського міста Судак", – пише Baza.

Слід уточнити, що П'єр Нотаріанні - це італійський кінопродюсер, який помер в 2006 році.

Посилки з фрагментами тварин в посольствах

Наприкінці листопада - початку грудня минулого року кілька українських посольств в Європі отримали дивні і навіть небезпечні посилки від невідомого відправника.

Спочатку в українське посольство в Іспанії надійшла посилка з бомбою. Під час вибуху легкі травми отримав співробітник служби безпеки.

Після цього ще кілька українських диппредставництв отримали посилки з очима тварин і слідами крові. Зокрема такі послання отримали посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генконсульства в Неаполі та Кракові, а також консульство в Брно (Чехія).

Вас також можуть зацікавити новини: