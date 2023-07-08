Російський терорист обурився діями Гладкова щодо відновлення міста.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) не поділив з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим питання "відновлення Шебекіно". Раніше повідомлялося, що ситуація в місті максимально загострилася.

Терорист у своєму Telegram прокоментував оголошення Гладкова про те, що місцеві будівельники йдуть на дводенні вихідні після "важких" робот з приводу реанімації Шебекіно. Відповідна публікація з'явилася в "Підслухано Шебекіно".

Гіркіна обурив факт, що такі роботи взагалі ведуться.

Відео дня

"Треба бути або повним придурком, або кінцевим лицеміром, щоб планувати відновлення міста, що знаходиться в зоні ураження польової артилерії противника. Але до державних чиновників РФ жодне з визначень, природно, не відноситься... Вони - окрема категорія, набагато гірше...", - оголосив він.

У РФ поскаржилися на "прильоти" в Шебекіно

Нагадаємо, в ніч на 8 липня у бєлгородському Шебекіно знову гриміли звуки "бавовни" - місцевий губернатор Гладкова оголосив про удари.

За його даними, сталася пожежа на міській овочевій базі і на центральному ринку. Також горіла машина. Постраждалих не було.

При цьому Гладков звинуватив у "прильотах" ЗСУ і уточнив, що по місту велися обстріли з РСЗВ "Град".

Вас також можуть зацікавити новини: