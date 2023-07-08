У Шебекіно внаслідок "прильотів" горів центральний ринок, стверджує губернатор Бєлгородської області.

У російському місті Шебекіно, яке знаходиться у Бєлгородській області, у ніч на суботу, 8 липня, були "прильоти", але ніхто не постраждав.

Унаслідок обстрілу загорілася овочева база, центральний ринок і одна машина, поскаржився губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі. За його даними, наслідки обстрілу ліквідували - на місце прибули оперативні та аварійні служби.

Гладков стверджував, що обстріл міста здійснений реактивними системами залпового вогню "Град".

Після "прильотів" є серьзені наслідки. Губернатор заявив, що призупинено повернення жителів, які перебували у пунктах тимчасового розміщення. "Після нічних подій у Шебекіно ухвалили рішення на два дні оголосити вихідні для наших будівельників, які займаються відновленням міста", - додав чиновник.

Триває війна - новини, які варто знати

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на українську землю, у Бєлгородській області вже не раз лунали вибухи. Зокрема, В'ячеслав Гладков навіть стверджував, що над регіоном нібито "збили чотири ракети", і постраждала одна людина.

Варто зазначити, що вороги з території Бєлгородської області не раз обстрілювали українські прикордонні населені пункти, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: