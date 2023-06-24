Боєць зазначив, що настав новий смутний час.

Командир "Російського добровольчого корпусу" записав звернення на тлі бунту "вагнерівців". Він вказав, що солдати армії Російської Федерації залишають свої позиції.

"Новий смутний час настав! Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою в свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - всі бачили відео вибухів у Воронежі і Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної сім'ї бійцями Росгвардіі. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах і представники російської "еліти", - заявив у своє відеозверненні командир РДК.

При цьому він вказав, що почав валитися фронт в Україні, адже деморалізовані і позбавлені управління солдати армії РФ залишають свої позиції.

"У районі Бахмута і на запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору. Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю і долю нашої Батьківщини!"- підсумував боєць.

Переворот в Росії - останні новини

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожина разом зі своїми наениками ввечері 23 червня почав військовий переворот в Російській Федерації, коли звинуватив Міноборони РФ в атаці на"вагнерівців". Після цього він заявив, що висувається на Росію, щоб "покарати" керівництво.

Вранці 24 червня Пригожин заявив про встановлення контролю над військовими об'єктами в Ростов-на-Дону. Там чули стрілянину і вибухи, а також спалахнула нафтобаза. Після чого найманці рушили в бік Воронежа.

Крім того, у багатьох містах Росії, в тому числі і в Москві, на вулиці вивели силовиків і військову техніку, а також блокують дороги.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін назвав дії Пригожина зрадою і наказав покарати бунтівників. Головний "вагнерівець", що найманці не здадуться і рушать до Москви.

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