Командир "Російського добровольчого корпусу" записав звернення на тлі бунту "вагнерівців". Він вказав, що солдати армії Російської Федерації залишають свої позиції.
"Новий смутний час настав! Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою в свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - всі бачили відео вибухів у Воронежі і Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної сім'ї бійцями Росгвардіі. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах і представники російської "еліти", - заявив у своє відеозверненні командир РДК.
При цьому він вказав, що почав валитися фронт в Україні, адже деморалізовані і позбавлені управління солдати армії РФ залишають свої позиції.
"У районі Бахмута і на запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору. Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю і долю нашої Батьківщини!"- підсумував боєць.
Переворот в Росії - останні новини
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожина разом зі своїми наениками ввечері 23 червня почав військовий переворот в Російській Федерації, коли звинуватив Міноборони РФ в атаці на"вагнерівців". Після цього він заявив, що висувається на Росію, щоб "покарати" керівництво.
Вранці 24 червня Пригожин заявив про встановлення контролю над військовими об'єктами в Ростов-на-Дону. Там чули стрілянину і вибухи, а також спалахнула нафтобаза. Після чого найманці рушили в бік Воронежа.
Крім того, у багатьох містах Росії, в тому числі і в Москві, на вулиці вивели силовиків і військову техніку, а також блокують дороги.
У свою чергу російський диктатор Володимир Путін назвав дії Пригожина зрадою і наказав покарати бунтівників. Головний "вагнерівець", що найманці не здадуться і рушать до Москви.