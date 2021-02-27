У Санкт-Петербурзі троє росіян зґвалтували 16-річну школярку в її квартирі.
Про це повідомляє телеканал «360».
Інцидент трапився ще 22 лютого. Дівчинку зґвалтували троє малознайомих чоловіків, які прийшли до неї в гості. Вони напали на школярку вночі. Медики, які оглянули підлітка, діагностували у неї травму статевих органів і садна.
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Слідчі порушили кримінальну справу за фактом зґвалтування. Справу взяв під особистий контроль голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Він зажадав провести всебічне і об'єктивне розслідування.
Глава СКР в тому числі доручив провести службову перевірку щодо слідчого, який вів справу про зґвалтування. Бастрикін звелів з'ясувати, чому підозрюваним у скоєнні злочину все ще не обрали запобіжний захід.
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