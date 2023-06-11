Він оголосив про організацію місцевої територіальної оборони, за прикладом Бєлгородської області, яка займеться патрулюванням кордону.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерников оголосив про формування місцевої територіальної оборони у зв'язку з ризиками на кордоні, щоб цей регіон був готовий до будь-яких подій, за прикладом Бєлгородської області.

Про це чиновник заявив у своєму зверненні до росіян. Він вказав, що у зв'язку з атаками партизан "легше" Бєлгородській області поки що не стало.

"Ситуація там дійсно не проста. Як підрахували експерти, за інтенсивністю обстрілів минулого тижня Бєлгородщина обігнала Донецьку область", - заявив він.

У цьому контексті губернатор зазначив, що важливо організувати в Псковській області формування місцевої територіальної оборони. Також він згадав, що проблеми з постачанням у РФ дійсно є: "Деякі питання адресуємо Міноборони і постараємося вирішити їх якомога швидше", - заявив Ведерников.

"Наше завдання зробити все, щоб Псковська область була готова до будь-якого розвитку подій. У цій частині по максимуму використовуємо досвід Бєлгородщини, ми давно його уважно вивчаємо. Проведемо всі необхідні організаційні роботи з формування оперативних загонів, сприяння обороні та безпеці. Вони будуть діяти у всіх муніципалітетах, і в першу чергу в прикордонних районах. Їхнім головним завданням стане сприяння силовим структурам у разі можливих надзвичайних ситуацій", - вказав він.

Відзначимо, що Псковська область територіально межує з Естонією та Латвією.

Ситуація в Білгородській області

Нагадаємо, що партизани Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" продовжують вести бої у Білгородській області. 8 червня бійці оголосили, що мають намір дійти у своєму русі опору до російського Владивостока.

10 червня місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що з рейок зійшов місцевий вантажний потяг, який їхав порожнім на одне з підприємств Росії. Раніше загадкові підриви залізниці також фіксувалися в Брянській області.

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