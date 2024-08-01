Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил.

В армії держави-агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом, кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

Наприклад, у південному військовому окрузі ЗС РФ за п'ять місяців цього року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

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"Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій. Серед них: 38 справ – щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру); 35 справ – щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю); 33 справи – щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

"У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними. ГУР МО України акцентує: рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги. Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами", - наголосили в українській розвідці.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Покровському напрямку в полон потрапив окупант-зрадник - житель тимчасово окупованого Алчевська Владислав Зембицький.

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Загарбник заявив, що нібито потрапив до лав збройних формувань бойовиків "Л/ДНР" у 2016 році, підписавши контракт. Втім, його нібито спонукала мати-зрадниця, яка співпрацювала з окупантами. "Я з ніякими думками не приходив (воювати проти України - УНІАН). У мене мама була там - пов'язана з цим. Мама спочатку готувала "ополченцям" їжу, була кухарем", - заявив окупант.

Один з полонених російських солдатів виявився зрадником. Зембицький запевняв, що просто пішов до бойовиків "на роботу" в 2016 році, але, зрештою, опинився в 123-ій бригаді російської армії. У березні 2022 року він нібито відмовився воювати і втік у Сочі. За деякий час його схопили та привезли на фронт.

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