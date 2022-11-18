На його переконання, цей процес відбудеться всередині РФ.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російське командування досі не навчилося воювати. "Хребет" Росії зламається вже через кілька місяців.

На його переконання, розвиток війни цілком очевидний на декілька місяців вперед. І він невтішний для росіян.

"Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше будуть доводити російську армію і суспільство до стану повної неспроможності. Одного разу вузел розв'яжеться і хребет зламається. Це буде лютий-березень, швидше за все, за моїми роздумами і оцінками. І падіння режиму всередині зробить всю цю роботу, яку не хоче робити Захід, яку так важко й нудно робимо ми", - сказав Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

Радник ОП наголосив, що путінський режим не може існувати у такому виді після того, що він накоїв, передусім із самою Росією.

"Я не здивуюся, якщо після того, як Росія впаде зсередини, Захід вийде і скаже: "Так, ми цього й домагалися". І що ж ти їм скажеш? Точніше, як це спростувати?", - додав Арестович.

Режим Путіна слабшає: що відбувається в Росії

Раніше російський політолог Аббас Галлямов висловлював упевненість, що через війну в Україні Путін втрачає популярність і владу в країні.

На думку екс-депутата Держдуми РФ Дмитра Гудкова, у російських елітах 9 з 10 людей категорично проти війни в Україні. Навіть у найближчому путінському оточенні є люди, яким це все не подобається, але немає ніякої свободи і можливості донести альтернативну точку зору, відзначав він.

А російський політолог Дмитро Орєшкін заявляв, що наближені до Путіна вже між собою гризуться і ділять владу.

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