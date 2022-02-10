Українофоб "рветься працювати", хоча перебуває у важкому стані.

Відомий українофоб, російський депутат і лідер ЛДПР Володимир Жириновський не хоче лікуватися від коронавірусу, хоча перебуває у важкому стані. Через це йому дають заспокійливі, без них скандальний росіянин лежати на вентиляції легенів відмовляється.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash

Жириновський продовжує перебувати у важкому стані. Через діабет ситуація ускладнюється. Лікарі говорять про негативну динаміку. Однак сам Жириновський, судячи з усього, серйозність ситуації не усвідомлює.

"У політика прогресує дихальна недостатність, сатурація 90-91%. При цьому він вважає себе здоровим, рветься працювати і противиться лікуванню — щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легенів, йому дають заспокійливе", - повідомляють в Telegram-каналі.

Читайте також"Гарантій ніхто не дає": ЗМІ пишуть про критичний стан ЖириновськогоЖириновському колють інсулін, бо його організм зовсім не тримає цукор. Права легеня українофоба уражена приблизно на 30%, а ліва - на 50%. Медики повідомляють, що площа зараження продовжує збільшуватися.

Жириновський заразився коронавірусом - що відомо

9 лютого російські ЗМІ повідомили, що Жириновського госпіталізували з коронавірусом. У грудні він зробив сьому ін'єкцію російського препарату від COVID-19, але дива не сталося.

У ЛДПР стверджували, що з Жириновським все гаразд, але він дійсно потрапив до лікарні. Сьогодні стало відомо, що він два тижні приховував, що інфікувався коронавірусом.