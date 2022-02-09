У грудні Жириновський зробив сьому ін’єкцію російського препарату від коронавірусу.

Лідера ЛДПР Росії Володимира Жириновського, відомого своїми українофобськими висловлюваннями, госпіталізували в лікарню з ускладненнями від COVID-19.

Про це пише Telegram Mash и пропагандистське РИА Новости з посиланням на поінформовані джерела.

Політика госпіталізували у Центральну клінічну лікарню.

"Так, він зараз в ЦКЛ", - підтвердив співрозмовник РИА.

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Коронавірус у Жириновського: деталі

За даними ЗМІ, лідер ЛДПР потрапив у лікарню з двосторонньою пневмонією, яка розвинулась на тлі коронавірусу.

У нього 50-75% ураження легень.

У ЦКЛ інформацію коментувати відмовилися.

Голова прес-служби партії Олександр Дюпін, коментуючи новину про госпіталізацію Жириновського пропагандистському ресурсу Лента.ру, відповів тільки, що політик "почувається добре".

"Жириновський почувається добре і продовжує працювати", - сказав Дюпін.

У грудні 2021 року Жириновський зробив сьому ін’єкцію російського препарату від коронавірусу. У розмові з пропагандистами політик стверджував, що ще жодного разу не хворів на COVID-19.

Володимир Жириновський відомий своєю непохитною українофобською позицією. Нещодавно політик осоромився закликом "іти бомбити Київ", за що був розкритикований доктором Комаровським.

Українські правоохоронці обвинувачують росіянина у фінансуванні тероризму.

За даними Генпрокуратури України, у Москві у березні-квітні 2014 року Жириновський створив та очолив організовану групу з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Вказані депутати уклали відповідну угоду щодо матеріального забезпечення "ДНР" і забезпечили надання учасникам цієї терористичної організації приміщення на території Москви для представницької діяльності.

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