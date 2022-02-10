Оскільки Жириновський 8 разів вколов російську вакцину, то вирішив деталі "хвороби" громадськості не озвучувати.

Відомий українофоб, російський депутат і лідер ЛДПР Володимир Жириновський майже два тижні приховував від інших, що інфікувався коронавірусом.

Про це повідомляє пропагандистська газета Коммерсант.

За словами співрозмовника видання, у центральному апараті політсили сказали співробітникам, що Жириновський вирішив "з метою профілактики" та з врахуванням масового інфікування "омікроном" "тимчасово піти на домашній карантин" і працювати віддалено.

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Про діагноз політика дізналося вузьке коло людей, серед яких його особисті охоронці, помічники і керівник апарату.

Зараз Жириновський перебуває у московській клініці, стан політика оцінюється як стабільний, він отримує необхідну допомогу.

Своє рішення приховати діагноз скандальний росіянин пояснив тим, що завжди був "одним з переконаних прихильників вакцинації". Оскільки Жириновський 8 разів вколов російську вакцину, то вирішив деталі "хвороби" громадськості не озвучувати.

Російська преса пише, що через велике ураження легень Жириновського під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. При цьому він нібито ще й устигає працювати на віддаленому й проводити консультації зі своїми підлеглими.

Інформація про коронавірус у Жириновського з’явилась у російських ЗМІ вдень 9 лютого. Хоча офіційно його політсила поганий стан здоров’я політика заперечувала.

У грудні 2021 року Жириновський зробив сьому ін’єкцію російського препарату від коронавірусу. У розмові з пропагандистами політик стверджував, що ще жодного разу не хворів на COVID-19.

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