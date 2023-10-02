Раніше було чимало чуток про стан здоровʼя російського диктатора, зокрема, йому приписували онкологію.

На тлі чуток про важку хворобу російського диктатора Володимира Путіна, в нього на обличчі помітили дивну пляму. Її розгледіли на відеозаписі з нещодавнім зверненням очільника Кремля.

"Володимир Путін був помічений із таємничою темною плямою на лобі на тлі того, як продовжують ширитися чутки про його онкологічне захворювання і слабке здоров’я", – пише британський таблоїд The Sun.

Журналісти помітили пляму на чолі в Путіна у відео, яке він записав із нагоди так званої "річниці" юридично нікчемної "анексії" окупованих українських територій після проведення там "референдумів". 30 вересня Кремль пропонував відзначити як "день возʼєднання".

Відео дня

Видання не наводить коментарів лікарів, проте нагадує, що вже скоро Путіну виповниться 71 рік. Репортери також нагадали, що раніше було чимало чуток про стан здоровʼя російського диктатора. ЗМІ неодноразово писали, що Путін серйозно хворий: йому приписували рак підшлункової залози та щитовидної залози, а також хворобу Паркінсона. Також повідомлялося, що ліки, які він приймає, мають срейозний вплив на ухвалення рішень щодо російської війни проти України.

Здоровʼя Путіна: що відомо про стан диктатора

Вже кілька місяців у ЗМІ активно ширяться чутки про тяжку хворобу російського диктатора Володимира Путіна. У травні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що глава Кремля, ймовірно, хворий на рак.

Водночас фахівці кажуть, що проблеми в Путіна не лише з фізичним здоровʼям, але і з ментальним. Так, психіатр, клінічний і медичний психолог Тіна Берадзе заявила, що диктатор страждає на психопатію. Вона зауважила, що психопатів розпізнати дуже важко, оскільки вони є чудовими маніпуляторами.

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