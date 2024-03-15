Кажуть, у гімнастки немає проблем із фінансуванням своїх заходів.

Журналісти проаналізували епізоди життя і діяльності олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку багато років пов'язують із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними "Дождя", діяльність титулованої гімнастки в усіх проявах відображає політику Кремля, зокрема в контексті з війною, яку РФ веде проти України. Наприклад, у квітні 2022 року Кабаєва відкривала традиційний фестиваль гімнастики "Аліна", який присвятили 77-річчю перемоги. Номери називалися "Перший бій", "Безсмертний полк" і "Герої тилу". "Тоді вже всі знали, якій війні і якій перемозі присвячені відтепер усі російські фестивалі", - розповідають журналісти.

У грудні 2022 року олімпійська чемпіонка урочисто відкривала в Сочі "Академію гімнастики", яку профінансував "Газпром". Спортсменка подякувала зі сцени голові газової корпорації Олексію Міллеру, і зазначила, що "Росія - країна великих можливостей".

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Наступний фестиваль "Аліна 2023", який Кабаєва провела в Сочі, був присвячений російській культурній спадщині. Гостею заходу стала голова ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко.

Зазначається, що торік у соціальних мережах Кабаєвої з'явилися відео зустрічі з дитячою делегацією з Конго і фотосесія з колективом гімнастів із Китаю. Як підкреслюється в сюжеті "Дождя", Китай і Білорусь - це дві країни, які стабільно забезпечують фестивалям Кабаєвої статус міжнародних.

"Чи варто говорити, що останній фестиваль "Аліна 24" провели завчасно, щоб включити його в програму Всесвітнього фестивалю молоді - одного з передвиборчих заходів президента Путіна. "Аліна-24" теж присвятили дружбі народів, а проводили одразу на двох майданчиках - у Росії та Білорусі", - ідеться в розслідуванні.

За даними журналістів, з 2022 року команда Кабаєвої веде детальну хроніку її активності в Інстаграмі і перекладає при цьому повідомлення арабською мовою. Також на акаунті багато постів на підтримку Палестини.

"Але головне те, як олімпійська чемпіонка відпрацьовує політичний порядок денний... У 2018 році Кабаєва виступала на власному фестивалі в сукні з ліфом, на який був нанесений величезний золотий герб Росії", - розповів "Дождь".

Навіть на дитячих тренуваннях вона часто буває в спортивному костюмі з триколором, порівнює роботу пропагандистського телебачення з автоматом тощо.

Як зазначається, чемпіонка має славу в гімнастичному середовищі благодійниці: на гроші з "фонду Кабаєвої" фінансують збори талановитих дітей із російської глибинки, оплачують їхні приїзди на фестивалі, проживання в Москві, турне в Білорусь, купують подарунки, запрошують знаменитих гостей.

Журналісти задаються питанням про те, звідки у Кабаєвої гроші. Журналісти видання "Можем объяснить" дізналися, що фонд Кабаєвої тільки в перший військовий рік (2022-й) отримав втричі більші пожертви, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 217 млн рублів проти 74 млн рублів. Також фонд став більше витрачати на заходи Кабаєвої. Фестивалю художньої гімнастики "Аліна", який був присвячений війні, пішов 71 млн рублів. Причому 26 млн рублів пішли на створення відеоконтенту телеканалів національної медіагрупи, яку очолює Кабаєва.

"130 млн відправили фестивалю Кабаєвої "Небесна грація", 65 млн було витрачено на декорації. Журналісти зазначають, що фестиваль проходив на федеральній території "Сіріус"... Кабаєва фактично володіє там величезною будівлею за 2,2 мільярда рублів... Джерела пожертвувань приховані, але кажуть, що Кабаєвій не складає труднощів знайти меценатів...", - кажуть журналісти.

За словами розслідувачів, коли в Сочі засновували центр "Сіріус" (у його рамках проводять заходи Кабаєвої), на зустріч з організаторами був терміново скликаний весь великий російський бізнес. Кажуть, приватні "джети" стали так щільно, що яблуко було ніде впасти.

За даними "Дождя", тоді співвласник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг передав "на потреби" 14 млрд рублів, влада Сочі передала фонду два міські пляжі, ще багато хто скидався грошима.

Російські та західні журналісти останніми роками розслідували найрізноманітніші сторони життя Кабаєвої - від величезних масивів дуже дорогої нерухомості та акцій, фінансових послуг і подарунків з боку дружніх Путіну бізнесменів, до її особистого життя і стосунків із Путіним. За однією з версій Кабаєва, як і раніше, залишається його таємною супутницею і матір'ю його дітей.

За версією західних журналістів, у Путіна і Кабаєвої є спільні діти - у 2015 і 2019 роках Кабаєва нібито народила двох синів. Одні з пологів приймала гінекологиня, яка дуже добре знайома з російським диктатором.

Також ідеться про те, що в Кабаєвої в "умовах ізоляції", коли з початком пандемії Путін опинився майже недосяжним для підлеглих і друзів, ресурсом Кабаєвої стала можливість інколи бачитися з президентом РФ наодинці. Акцентується, що за нинішніх обставин зустріч із першою особою сама по собі означає величезну апаратну вагу і свідчить про близькі стосунки спортсменки і президента РФ. Водночас зазначається, що відкритої, офіційної інформації про Кабаєву вкрай мало. По суті, вона - "найприхованіша жінка" Росії, і журналісти не виключають, що знаменита гімнастка могла стати своєрідною заручницею російського диктатора з усіма наслідками, що випливають із цього.

Що ще відомо про Кабаєву:

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що російська гімнастка і екс-депутат Держдуми народила від Путіна двох синів. Швейцарська газета Sonntags Zeitung повідомляла про це, посилаючись на знайомого лікаря, який, як стверджується, приймав у Кабаєвої пологи.

Нещодавно журналісти помітили, що поруч із диктатором Путіним на масштабному спортивному заході була 17-річна фігуристка Каміла Валієва.

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