Валієва сиділа по ліву руку від кремлівського диктатора.

Поруч з президентом РФ Володимиром Путіним на масштабному спортивному заході помітили 17-річну фігуристку Камілу Валієву.

Як повідомляє BILD, в російському місті Казань стартував новий турнір для кіберспортсменів під назвою "Ігри майбутнього". "У церемонії відкриття брали участь президенти Росії, Білорусі, країн Центральної Азії та Республіки Сербської (частина Боснії і Герцеговини). По ліву руку від кремлівського диктатора Володимира Путіна посадили Камілу Валієву. В кінці січня фігуристку дискваліфікували за допінг до 2025 року і позбавили медалей, в тому числі за Олімпіаду в Пекіні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це - не перша поява спортсменки з тих пір, як приблизно місяць тому було оголошено про її дискваліфікацію до 2025 року. Але поки "Ігри майбутнього" - найбільший захід, на якому з'явилася 17-річна дівчина.

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Згідно з відкритими джерелами, після відкриття турніру журналісти запитали міністра спорту РФ Олега Матицина про те, чи знаходиться Валієва під "захистом" Путіна. Той назвав диктатора "гарантом стабільності в розвитку російського спорту", заявивши, що фігуристку запросили в якості учасниці церемонії.

Що відомо про Валієву

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Спортивний арбітражний суд дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про допінг. Також росіянку позбавили всіх нагород, отриманих за цей період.

Нещодавно російські ЗМІ повідомляли, що у Путіна з'явилася нова коханка, нібито він "закрутив роман" з Катериною Мізуліною, яка молодша за нього на 32 роки.

ЗМІ раніше неодноразово писали про близькі стосунки між Путіним і фігуристкою Аліною Кабаєвою. Іноземні журналісти вважають, що вона народила йому кількох дітей.

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