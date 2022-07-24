Українці, на думку чеченського лідера, також повинні змінити владу - щоб уникнути "повномасштабної війни", що триває вже 5 місяців.

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росію хочуть змусити "перейти від спецоперації до війни", і звернувся до європейців і українців із закликами до зміни влади.

Відповідний пост з'явився в його Telegram.

Чеченський лідер на п'ятому місяці повномасштабної війни Росії проти України заговорив про перехід до повномасштабної війни. До цього нібито підштовхують країни Європи і НАТО, яким це вигідно і які вважають, що така війна послабить РФ.

"Європа своїми заявами і військовою підтримкою переслідує певну мету - змусити Росію перейти зі спецоперації на повномасштабну війну із застосуванням всіх видів озброєння по всій фронтовій лінії", - стверджує Кадиров.

Щоб уникнути "повномасштабної війни", на думку голови Чечні, українці повинні "стусаном під зад викинути з країни все продажне керівництво, яке не копає окопи, а тільки підбиває весь народ на "героїчну" смерть".

Також Кадиров неодноразово повторив пропагандистський меседж про те, "Захід знищує мобілізоване цивільне населення" і "простих українців відправляють з автоматами на танки".

Рецепт виходу з кризи є і для Заходу, каже він. Європейським країнам потрібно змінити владу.

"Вихід з кризи є і у Заходу. ... Санкції вдарили не по Росії, а по Європі. Вже полетіли перші голови прем'єр-міністрів. Європа зітхне вільно, коли замінять всіх перших осіб держав до настання холодів. А інакше в цю зиму Росія не зможе вчасно обігріти всіх газом. Вірніше, зможе, але не захоче", - пише чеченський лідер.

За його словами, "щоб справедливість восторжествувала, за неї потрібно боротися".

"Європейці, українці, прокиньтеся! Збережіть свій генофонд, а не статус Зеленського", - заявив він.

Нагадаємо, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За 5 місяців повномасштабної війни зафіксовані численні випадки порушення правил і звичаїв війни, норм міжнародного права, Гаазьких і Женевських конвенцій. Зокрема, що стосуються захисту цивільних осіб під час війни.

Російські військові свідомо обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, гуманітарні коридори, в тому числі, із забороненої зброї, влаштовують масові розстріли та примусову мобілізацію на захоплених територіях, ґвалтують жінок і дітей, катують цивільних.

Низка країн визнали дії Росії геноцидом українців. Також 45 країн домовилися співпрацювати в розслідуванні військових злочинів РФ в Україні.

Україна домагається визнання Росії країною-терористом і закликає створити спеціальний трибунал з розслідування військової агресії Росії та притягнення причетних до відповідальності.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що трибунал над Росією може відбутися в Харкові.

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