Сенат засудив численні військові злочини, скоєні армією РФ в українських містах.

Сенат Чехії визнав злочини армії Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу. Росія порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні конвенції.

Про це розповів посол України в Празі Євген Перебийніс у Twitter.

"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія скоює в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Чеські сенатори засудили військові злочини, які скоїли російські військові в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі та інших містах України - терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб.

Крім того, в Чехії засудили злочини проти людства на етнічному грунті, які здійснює Москва системно та масштабно.

Як раніше повідомляв УНІАН,21 квітня парламенти Латвії та Естонії визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.

Після прийняття заяви голова комітету Сейму у закордонних справах Ріхард Коль закликав захистити населення України від подальших злочинів проти людяності і допомогти країні звільнити свою землю від окупантів.

У свою чергу Естонський парламент закликає країни світу негайно посилити санкції проти Росії, в тому числі без винятку призупинити торгівлю енергоносіями з Росією, і негайно збільшити військову і критичну гуманітарну допомогу Україні.

29 квітня таке ж рішення одноголосно прийняли в парламенті Канади.

10 травня, сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. У резолюції наголошується, що російські окупанти вчинили в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та в Маріуполі Донецької області. Крім того, дії РФ в Україні є геноцидом українського народу.

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