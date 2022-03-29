Кадиров помолився з кулеметом прямо на заправці.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров сфотографувався під час молитви на російській заправці. Пропагандисти видали знімок за кадр з України.

Знімок поширили пропагандистські Telegram-канали та спільноти в соцмережах.

Кадр з Кадировим, що молиться, супроводили підписом "Рамзан Кадиров молиться на заправці з кулеметом. Україна". На знімку чеченський лідер оточений охороною, прямо біля нього - зброя.

Уважні користувачі соцмереж помітили, що на тлі видніється логотип "Pulsar". Це фірмове паливо російської "Роснефть", АЗС якої в Україні відсутні.

Як писав УНІАН, пропагандисти запевняють, що Кадиров знаходиться в Маріуполі і сам керує "спецоперацією". Нібито там у нього відбулася зустріч з російським генералом, який вже знищений в Україні. Йдеться про начальника штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ генералом Андрія Мордвічева.

Сам лідер Чечні у своєму каналі в Telegram не писав про прибуття до Маріуполя, але повідомляв про нібито зачистку міста. Як відомо, в Маріуполі ситуація складна. Путінські війська продовжують наступати, супроводжуючи свої дії безперервним інтенсивним обстрілом. Однак ЗСУ станом на 29 березня як і раніше контролюють центр міста.

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